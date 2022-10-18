Тольятти, Самарская область, , 15:50 — REGNUM Новые украшения к Новому году не будут покупать в Тольятти. Об этом 18 октября сообщил мэр города Николай Ренц в своем телеграм-канале.

Символы СВО в Керчи Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Он отметил, что в 2022 году при подготовке к Новому году чиновники планировали выделить средства на закупку новых световых фигур и иллюминации, в дополнение к тем украшениям, которые уже были приобретены ранее.

«Но с учетом ситуации в целом и возникшими затратами, связанными и с мобилизацией, и со спецоперацией, приняли решение, что дополнительно никаких новых композиций для новогоднего оформления города сейчас приобретать не будем», — отметил он

Ренц сообщил, что эти средства будут направлены на поддержку военнослужащих.

«Это более важно», — отметил он.