Белгород, , 15:49 — REGNUM Строители демонтировали разрушенные конструкции в повреждённом при обстреле ВСУ многоквартирном доме в Белгороде, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе правительства региона.

Демонтаж плит перекрытия https://belregion.ru

Все инженерные системы в здании работают в штатном режиме. Подрядчики вывезли часть обрушившихся конструкций технического этажа, усилили несущие стены дома, смонтировали гидроизоляция неповреждённых плит перекрытия 15-го этажа, чтобы предотвратить затопление непострадавших помещений в случае непогоды.

«Как только уберем повреждённые конструкции, жильцы смогут вернуться. Работу по их разбору и вывозу планируем завершить в кратчайшие сроки», — уточнил прораб строительной организации Вячеслав Комаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, многоквартирный дом получил повреждения 13 октября, жертв удалось избежать.