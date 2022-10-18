Уфа, 18 октября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Менеджмент футбольного клуба «Уфы» уведомил сотрудников о возможном сокращении через два месяца. Об этом 18 октября сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

Anatol Эмблема футбольного клуба «Уфа»

«Нормальная процедура, мы всех предупредили о сокращении работников клуба и стадиона. Я тоже являюсь работником клуба», — цитирует Газизова ТАСС.

По его словам, руководство должно за два месяца предупредить людей, что могут быть сокращения.

При этом он не стал комментировать возможность того, что команда не доиграет сезон 2022/23 Первой лиги. Сейчас команда занимает 13-е место в турнирной таблице, на её счету 16 очков после 14 туров.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре АО «Региональный фонд» подало в суд на ФК «Уфа» с целью взыскать более 105 млн рублей.