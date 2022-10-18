Ейск, Краснодарский край, , 15:45 — REGNUM При разборе завалов на месте крушения самолета Су-34 в Ейске обнаружено тело еще одного погибшего. Об этом 18 октября сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Спасатели, работающие на месте ЧП, при разборе завалов обнаружили еще погибшего. Трагедия унесла жизни 14 человек. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал губернатор Краснодарского края в своем телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что военный самолет потерпел крушение вечером 17 октября. Экипаж успел катапультироваться. Погибли 14 человек, 19 жильцов пострадали.