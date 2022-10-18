Ейск, Краснодарский край, 18 октября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. При разборе завалов на месте крушения самолета Су-34 в Ейске обнаружено тело еще одного погибшего. Об этом 18 октября сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«Спасатели, работающие на месте ЧП, при разборе завалов обнаружили еще погибшего. Трагедия унесла жизни 14 человек. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал губернатор Краснодарского края в своем телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что военный самолет потерпел крушение вечером 17 октября. Экипаж успел катапультироваться. Погибли 14 человек, 19 жильцов пострадали.