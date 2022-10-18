Кишинёв, , 15:43 — REGNUM Партия социалистов Молдавии не виновата, что были проиграны президентские выборы в 2020 году Майе Санду и парламентские выборы 2021 года основанной ей партии «Действие и солидарность». Об этом 18 октября заявил экс-президент страны, почётный Партии социалистов Игорь Додон журналистам.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Каждый делает ошибки, но я не считаю, что есть наша вина в том, что Майя Санду пришла к власти. Это — ошибка жителей Молдовы, которые ей доверились», — заявил Додон.

Экс-президент заявил, что ему и его партии противостоял «коллективный Запад». По мнению Додона, Санду на выборах якобы покупала голоса членом молдавской диаспоры, проживающих в западных странах.

Напомним, Санду стала президентом Молдавии в декабре 2020 года и добилась досрочных выборов в июле 2021 года. Новая власть проводит прозападный и антироссийский курс, при котором рвутся связи Молдавии с Россией.

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