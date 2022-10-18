Москва, , 15:43 — REGNUM С контрударом в рамках специальной военной операции торопиться не надо, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Андрей Гурулёв Пресс-служба правительства Забайкальского края

«С нашим контрударом торопиться не надо. Есть условия перехода в контрудар, они прозрачны — надо уничтожить резервы противника, должны быть созданы ударные группировки, это требует времени», — рассуждает Гурулёв в телеграм-канале.

Также надо завершить операцию по поражению критически важных объектов, рассуждает парламентарий.

«После этого мы стратегическую инициативу перехватим, с умом надо все просчитать, переходить в наступление», — резюмировал Гурулёв.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме назвали новые цели работы по объектам киевского режима