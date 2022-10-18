Вашингтон, 18 октября 2022, 15:42 — REGNUM Неправильное обращение президента Соединенных Штатов Джо Байдена с энергоресурсами США спровоцировало резкий скачок цен на газ, передает Fox News.
Так, уточняет телеканал, ранее управление энергетической информации США заявило, что предстоящей зимой американцам придется заплатить за газ в среднем на 30% больше, чем в прошлом году.
Помимо повышения цен на газ, жителей США также ожидает более холодная зима, из-за чего среднее потребления газа по всей стране возрастет на 5%.
Вместе с тем Байден с момента вступления в должность главы государства предпринял ряд мер, ограничивающих добычу ископаемого топлива, что повлияло на сложившуюся ситуацию.