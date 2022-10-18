Вашингтон, , 15:42 — REGNUM Неправильное обращение президента Соединенных Штатов Джо Байдена с энергоресурсами США спровоцировало резкий скачок цен на газ, передает Fox News.

Джозеф Байден Gage Skidmore

Так, уточняет телеканал, ранее управление энергетической информации США заявило, что предстоящей зимой американцам придется заплатить за газ в среднем на 30% больше, чем в прошлом году.

Помимо повышения цен на газ, жителей США также ожидает более холодная зима, из-за чего среднее потребления газа по всей стране возрастет на 5%.

Вместе с тем Байден с момента вступления в должность главы государства предпринял ряд мер, ограничивающих добычу ископаемого топлива, что повлияло на сложившуюся ситуацию.