Москва, 18 октября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Глава Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил президента России за Владимира Путина за внимание к региону, поддержку областных проектов и за оценку развития. Об этом 18 октября Азаров написал на своей странице в социальной сети.

Kremlin.ru Дмитрий Азаров

Азаров напомнил, что в ходе встречи с Путиным доложил главе государства о развитии региона. При этом президент России отметил, что в целом ситуация в Самарской области является стабильной.

На встрече были рассмотрены вопросы развития здравоохранения.

Глава региона напомнил, что за четыре года в области были построены 110 медучреждений и еще 200 медучреждений были отремонтированы.

«К примеру, в кратчайшие сроки возвели три инфекционных корпуса — в Самаре, Тольятти и Сызрани. Для областной детской инфекционной больницы строим новый корпус, который десятки лет ждали люди. В городах и районах полностью обновили автопарк скорой помощи», — отметил Азаров.

Самарский губернатор также сообщил, что на встрече с президентом обсуждались вопросы создания международного студенческого кампуса, а также дополнительное строительство 200 км Красноармейского водовода и обеспечение чистой питьевой водой жителей юга области.

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