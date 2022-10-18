* Ичкерию — запрещённая в России организация

Киев, , 15:41 — REGNUM Киевские власти в атмосфере регулярных и успешных ударов ВС России по военной и энергетической инфраструктуре испытывают острую нужду «хоть в какой-то перемоге», отметил 18 октября в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Верховная рада

Как сообщалось ранее, Верховная рада «признала» «Чеченскую республику Ичкерия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «оккупированной Россией территорией». Также в парламент киевского государства внесен законопроект о разрыве дипломатических отношений с Ираном.

«Выглядит довольно жалко. С другой стороны, учитывая, с какой интенсивностью цветет «Герань» на объектах критической инфраструктуры, срочно нужна хоть какая-то «перемога», и в Зе-офисе делают всё, что в их силах», — написал Котенок.