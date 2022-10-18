Ейск, Краснодарский край, 18 октября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Количество погибших после пожара в доме в городе Ейске Краснодарского края, который возник в результате падения военного самолёта, возросло до 14 человек. Об этом сообщили 18 октября в ГО и ЧС края.

Цитата из видeo: «Пожар в Ейске». 17.10.2022 Пожар после падения Су-34 в Ейске

Ранее сообщалось о 13 погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 17 октября в черте Ейска потерпел крушение самолёт Су-34. Он упал во дворе жилого дома, который загорелся. Площадь пожара составила 2000 кв. метра. Возгоранию был присвоен четвертый ранг сложности. В настоящее время многоквартирный дом расселен и отключен от систем жизнеобеспечения, выставлено оцепление.

В результате авиакатастрофы погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 человек получили травмы различной степени тяжести.

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Следственный комитет уже начал расследовать причины ЧП. В качестве основной версии падения военного самолёта рассматривается техническую неисправность.