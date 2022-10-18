Москва, , 15:37 — REGNUM Планово идёт операция по нанесению поражения критически важным объектам, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Андрей Гурулёв Zabkray.er.ru

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«КПД у наших атак крайне хороший, если 70−80% снарядов доходят до цели при воздействии вражеской системы ПВО», — констатировал Гурулёв в телеграм-канале.

«Сейчас в основном работаем по энергетике, вчера был бесподобный удар по пункту управления всей энергетикой [киевского режима]. Я бы ещё ударил по национальному банку, по монетному двору, где они гривны печатают, по пункту управления железной дорогой», — добавил парламентарий.

В целом, подчеркнул он, «моменты все радуют».

«На линии боевого соприкосновения сегодня наиболее нас волнуют Сватово и Херсон. Гордимся нашими военными, которые проявили героизм при последнем наступлении врага на херсонском направлении, расхлестали все наступающие части», — указал парламентарий.

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