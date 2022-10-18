Будапешт, , 15:50 — REGNUM Суд Будапешта 17 октября принял постановление о временной экстрадиции в Косово гражданина Сербии, подозреваемого в военных преступлениях против гражданского населения в Косово, о чем сообщает 18 октября албанское новостное агентство Telegrafi

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Гражданин Сербии обвиняется в убийстве 33-х албанцев 23 года назад в районе «Кристалл» в албанском городе Печ. Помимо него, причастными к этой резне считаются еще двое граждан Сербии.

В Генеральной прокуратуре Будапешта заявляют, что обвиняемый был арестован на основании международного ордера на арест, выданного Специальным представителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в Косово.

«Ордер на арест был выдан в сентябре прошлого года в связи с военными преступлениями, совершенными в отношении гражданского населения», — говорится в заявлении.

Далее подчеркивается, что венгерский суд рассмотрит запрос на экстрадицию подозреваемого и обвинение, и через министерство юстиции Венгрии вступит в контакт с судебными властями Косово.

В феврале 2021 года суд первой инстанции в Приштине признал виновным Зорана Джокича, обвиняемого в военных преступлениях в районе «Кристалл» в Печ.

Он был приговорен к 12 годам тюремного заключения с учетом времени, проведенного под стражей.

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