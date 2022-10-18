Москва, , 15:37 — REGNUM Растущая дедолларизация азиатских экономик объясняет, почему сегодня для США крайне важно удерживать Европейский союз в валютной долларовой зоне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Американцам просто необходимо предотвратить растущие экономические связи между Европой и Россией, чем объясняются как попытки последних четырех президентов США торпедировать «Северный поток — 2», так и «загадочные» высокотехнологичные подводные взрывы сразу на двух нитках «Северного потока» около датского острова Борнхольм», — сказал Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский рассказал, что в скором времени обслуживание госдолга США будет обходится Вашингтону дороже, чем расходы на оборону.

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