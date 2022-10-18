Москва, 18 октября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Растущая дедолларизация азиатских экономик объясняет, почему сегодня для США крайне важно удерживать Европейский союз в валютной долларовой зоне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Американцам просто необходимо предотвратить растущие экономические связи между Европой и Россией, чем объясняются как попытки последних четырех президентов США торпедировать «Северный поток — 2», так и «загадочные» высокотехнологичные подводные взрывы сразу на двух нитках «Северного потока» около датского острова Борнхольм», — сказал Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский рассказал, что в скором времени обслуживание госдолга США будет обходится Вашингтону дороже, чем расходы на оборону.