Сеул, , 15:37 — REGNUM Представители Олимпийского комитета России (ОКР) и Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии имеют право присутствовать на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Об этом 18 октября заявили в АНОК.

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Отмечается, что исполнительный совет АНОК обсудил ситуацию вокруг представительства России и Белоруссии на генассамблее. В организации отметили, что НОК России и Белоруссии по‑прежнему признаются Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Следовательно, они имеют право присутствовать на генеральной Ассамблее АНОК, как и любой другой признанный НОК», — заявили в ассоциации.

ХХVI генеральная ассамблея АНОК проходит в Сеуле (Южная Корея) с 18 по 21 октября. В рамках мероприятия свою работу начала делегация ОКР во главе со Станиславом Поздняковым.

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