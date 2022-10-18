Париж, 18 октября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Старшеклассники во Франции заблокировали учреждения, особенно в Париже, в поддержку межпрофсоюзной забастовки, передает BFM TV.

Connie Ma Французские школьники

Учащиеся выступают за повышение заработной платы и права на забастовку, а также против реформы профессиональной средней школы. Школьники поддержали студенческую мобилизацию.

Министерство народного просвещения Франции насчитывает около тридцати заблокированных образовательных учреждений в Париже и сотни «инцидентов», которые включают в себя демонстрации и беспорядки.

Как сообщало ИА REGNUM, французский политик, бывший кандидат на пост президента Франции, Жан-Люк Меланшон присоединился к забастовке в Париже.

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