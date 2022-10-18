Дамаск, , 15:35 — REGNUM Дистанционное обучение сирийских ИТ-специалистов станет возможным в Рязанской области. Вопросы двустороннего научно-образовательного сотрудничества обсудил в Дамаске министр цифрового развития, информационных технологий и связи региона Андрей Ульянов, сообщает 18 октября пресс-служба областного правительства.

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

Министр в составе российской правительственной делегации принял участие в совещании по развитию всестороннего российско-сирийского сотрудничества. В частности, были детализированы проекты по дистанционному обучению сирийских ИТ-специалистов и организации дистанционной физико-математической школы для сирийских детей. Планируется также проводить летние школы для студентов ИТ-сферы, организовывать совместные научные публикации учёных двух стран в авторитетных журналах и взаимной экспертизе научных работ.

Проекты реализуют на базе вузов, заключивших соответствующие соглашения при поддержке министерств цифрового развития и образования Рязанской области и министерства высшего образования и науки САР.