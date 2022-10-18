Москва, , 15:34 — REGNUM Выплата процентов по государственному долгу США стала постоянно растущей статьей бюджета, уступая по своей величине только оборонному бюджету. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Влиятельное гонконгское издание Asia Times заявило, что современные процессы трансформации существующей глобальной финансовой архитектуры убедительно демонстрируют, что эпоха Бреттон-Вудской валютной системы подходит к концу, и мы являемся историческими свидетелями окончательного завершения доминирования американского доллара в мировой финансовой системе, — рассказал Ильинский. — За последние 500 лет на Западе было шесть резервных валют: Португалии (1450–1530 гг.), Испании (1530–1640 гг.), Нидерландов (1640–1720 гг.), Франции (1720–1815 гг.), Великобритании (1815–1920 гг.) и США (с 1944 г. по настоящее время). И доллар тоже не является вечным».

По его словам, первый болезненный удар по доллару нанес президент США Ричард Никсон, который отвязал в 1971 году стоимость американского доллара от стоимости золота и прекратил обмен долларов на золото по фиксированному Бреттон-Вудскому обменному курсу.

«Чтобы смягчить мощный удар по американской валюте, госсекретарь США Генри Киссинджер убедил крупнейшего мирового экспортера нефти Саудовскую Аравию продавать свою нефть только за доллары, гарантируя монархии Персидского залива безопасность и военную помощь. Появление и всемирное распространение нефтедолларов послужило серьезным стимулом дальнейшего укрепления роли доллара в качестве глобальной резервной валюты, — констатировал профессор. — Плавающий курс золотого содержания позволил правительству США накапливать долговые долларовые обязательства со скоростью в несколько раз выше скорости роста американской экономики и неограниченно тратить на социальные нужды и оборону без существующих бюджетных ограничений».

В этих условиях, как пояснил экономист, США в принципе не могут обанкротиться.

«Сегодня американские долги растут с фантастической скоростью 1 миллион долларов за каждые 40 секунд. В период с 2008 по 2020 год государственный долг США вырос с 9 триллионов долларов до почти 30 триллионов долларов. Выплата процентов по государственному долгу США стала постоянно растущей статьей бюджета, уступая по своей величине только оборонному бюджету. Обслуживание американского государственного долга возможно при условии чрезвычайно низких процентов, которые мы наблюдали последнюю четверть века», — подытожил Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в США политика по-прежнему довлеет над экономикой.

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