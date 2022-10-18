Бишкек, 18 октября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Правительство Киргизии оспаривает 15 исковых заявлений, находящихся на рассмотрении в международных арбитражных судах. Об этом заявила заместитель министра юстиции Зарема Аскарова на пресс-конференции 18 октября.

Цитата из к/ф «Ирландец». реж Мартин Скорсезе. 2019. США В суде

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По её словам, речь идет об исках по мобильному оператору «MegaCom» и отелю «Ак-Кеме».

Высокопоставленная чиновница отметила, что также продолжается рассмотрение исковых заявлений по крупнейшему в республике золотому руднику «Кумтор» и другим месторождениям.

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