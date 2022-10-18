Москва, , 15:32 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ускорит запуск программы «Дальневосточный квартал» в регионах Дальневосточного федерального округа, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Согласно документу, предлагается сократить срок вступления в силу положений закона, касающихся предоставления возможности управляющей компании территории опережающего развития уже с 1 ноября 2022 года проводить конкурсы на право заключения соглашения об осуществлении деятельности по строительству объектов капитального строительства на территории опережающего развития.

Сейчас предусмотрено, что положения, позволяющие проводить указанные конкурсы, вступают в силу с 11 января 2023 года.

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