Рим, , 15:29 — REGNUM Лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони намерен в новом правительстве страны играть роль советника премьер-министра, сообщил он журналистам 18 октября.

Сильвио Берлускони European People's Party

«Вчера мы обсуждали с синьорой Мелони первоочередные планы формируемого правительства, и она попросила меня стать ее советником. Я сказал, что готов», — рассказал Берлускони.

Победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии «Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.