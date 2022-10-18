Москва, , 15:29 — REGNUM Решение об окончании в России ранее объявленной частичной мобилизации пока не принималось. Об этом 18 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пока таких решений не было», — сказал он, отвечая на вопрос о том, планируется ли в течение ближайшего времени объявить об окончании частичной мобилизации в РФ.

При этом Песков отметил, что Минобороны РФ были установлены мобилизационные показатели по численности выполнения мобилизационного задания и ряд регионов нашей страны уже сообщил, что выполнил его.

«Таким образом, сам процесс частичной мобилизации уже исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились», — пояснил представитель Кремля.

«Что касается президентского указа [о завершении частичной мобилизации], на настоящий момент его нет. Будем вас информировать», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении кредитных каникул субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), где единственным владельцем является мобилизованный гражданин.