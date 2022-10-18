Пекин, , 15:29 — REGNUM Южно-китайская провинция Хайнань приостановила паромное сообщение через пролив и движение поездов вокруг острова в связи с приближением тайфуна «Несат», сообщает 18 октября агентство Синьхуа.

Тайфун

По состоянию на 16:00 центр «Несата» находился примерно в 115 км к северо-востоку от города Саньша, сообщил Национальный метеорологический центр Китая. При порывах ветра до 144 км/ч «Несат», по прогнозам, будет двигаться в юго-западном направлении со скоростью 15 км/ч, причем его сила будет медленно ослабевать.

По прогнозам, шторм принесет проливные дожди и сильные порывы ветра в островную провинцию со вторника по среду. По данным транспортных и портовых властей столицы провинции, города Хайкоу, паромное сообщение через пролив может быть приостановлено более чем на 60 часов.

Хайнань также приостановил движение высокоскоростных поездов, которые курсируют по острову. Тем временем в детских садах Хайкоу и Саньи приостановлены занятия.