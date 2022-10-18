Москва, , 15:29 — REGNUM В последние пять-семь лет отказ населения РФ от использования наличных для широкого круга платежей приобрел характер устойчивой тенденции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил замдиректора Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Александр Пушко.

Кредитные карты Visa и Mastercard Maxpayne473

«Быстрыми темпами растет доля тех наших сограждан, которые свели к минимуму или полностью отказались от использования наличных. И это не случайность. Так, в опубликованном три года назад (3 октября 2019 года) исследовании международной консалтинговой компании BCG, Россия признана мировым лидером по числу бесконтактных платежей через смартфон, — сказал Пушко. — Одной из причин появления «российского чуда» BCG справедливо называет крупные инвестиции в новые платежные технологии и сервисы. Это позволило в короткие сроки создать современную национальную экосистему платежей, включающую технологии NFC-платежей с использованием банковских карт, возможность оплачивать покупки и услуги с мобильного телефона и из личного кабинета своего банка, а также технологии Р2Р платежей и денежных переводов, например набирающая популярность Система быстрых платежей».

Таким образом, как пояснил Пушко, создание мощной платежной индустрии в России, включая сеть приема, сформировало потребительские привычки и предпочтения на основе опыта использования новых электронных технологий платежей и денежных переводов. И в этой новой реальности места для наличных денежных средств остается всё меньше.

«Важным фактором, подтолкнувшим развитие дистанционных технологий, стала пандемия, — сказал Пушко. — Так, в 2020 году резко выросло число потребителей, предпочитающих отказаться от использования наличных рублей в пользу современных форм платежей. По данным исследования «Мировой рынок NFC-платежей», проведенного в 2020 году компанией MasterСard, «в России чаще всего бесконтактной оплатой пользуются в продуктовых (96%), аптеках (78%) и розничных (58%) магазинах».

По его словам, существенных рисков развитию бесконтактных платежей, если говорить о внутреннем рынке России, нет.

«Уход с рынка Apple Pay и Google Pay временно лишь затормозил развитие рынка бесконтактных платежей в нише банковских карт. Это создает хорошие перспективы роста для национального сервиса — Mir Pay. Кроме того, произошел заметный переток объемов таких платежей в СБП, которая развивается сегодня быстрыми темпами, — сказал Пушков. — Таким образом, уход с рынка Apple Pay и Google Рау на какое-то сможет повлиять на снижение темпов роста бесконтактных платежей в сегменте банковских карт, но не более того».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что в РФ доля безналичных расчетов продолжит расти.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ продолжит расти доля безналичных платежей — экономисты