Москва, , 15:28 — REGNUM В Госдуме призвали порвать отношения России с Эстонией на фоне того, что парламент Эстонии осудил воссоединение с РФ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также признал Россию страной «спонсором терроризма».

Олег Морозов Council.gov.ru

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«Самое время порвать все отношения с Эстонией и объявить все ранее существующие договоры и соглашения не действующими, включая признание Эстонии независимым государством», — отметил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») в телеграм-канале.

Кроме того, по его убеждению, «когда американцы будут тащить Зеленского за шиворот для подписания «почётной» капитуляции, появится повод включить в неё в качестве условия и вопрос о будущем Эстонии».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, парламентарии Эстонии призвали всех своих союзников принять такие же декларации с осуждением действий российской стороны.

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