Кишинёв, , 15:28 — REGNUM Прокуроры, расследующие дело о хищении средств по делу о молдавской энергетической компании Energocom, выяснили, куда перевели похищенные $12 млн. Об этом 18 октября сообщил журналистам экс-президент Молдавии Игорь Додон, обвиняемый по этому делу.

Игорь Додон Enigagauziya.md

«Фамилии Додон в этом списке нет, но есть фамилии других людей, в том числе некоторых политических деятелей», — сказал Додон.

Он надеется, что скоро эти фамилии будут обнародованы. Бывший президент также заявил о «фальсификации» заключения, на основании которого против него возбудили дело.

Додон добавил, что президент Молдавии Майя Санду якобы распорядилась защищать интересы крупного бизнесмена Владимира Плахотнюка, которого в стране называют «олигархом».

«Прокурор сегодня сказал, что нарушения были в интересах преступной группировки Плахотнюка, но я вижу, что и по этому делу и по вчерашнему — он не проходит по делу в суде», — подчеркнул экс-президент.

Напомним, Додон находится под арестом с мая. Каждый раз после истечения срока, его снова продлевают. Политику запрещено общаться с однопартийцами и фигурантами дел, по которым он проходит. При этом Додон может давать интервью СМИ.

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