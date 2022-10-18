Бишкек, , 15:27 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров и заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов обсудили проблемы сотрудничества стран в миграционной и информационной сферах.

Акылбек Жапаров Mineconom.gov.kg

Высокопоставленный киргизский чиновник отметил, что основным преимуществом вступления Киргизии в Евразийский экономический союз в 2015 году стала возможность работы на территории России без получения разрешительных документов.

«К сожалению, киргизские мигранты продолжают испытывать трудности при легализации своего пребывания на территории Российской Федерации», — посетовал он.

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Глава правительства обратился к представителю российского Совбеза с просьбой оказать максимальное содействие в решении проблем граждан Киргизии, находящихся в России.

Также с Олегом Храмовым встретился его коллега — секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов.

Глава киргизского Совбеза тоже поднял тему необходимости совершенствования процедуры постановки на миграционный учет киргизстанцев в России.

Кроме того, Иманкулов от лица властей Киргизии выразил озабоченность в связи с намерениями российского правительства ограничить действие киргизских водительских удостоверений на территории России.

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