Число жертв крушения Су-34 в Ейске достигло 14 человек
Ейск, Краснодарский край, 18 октября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В результате крушения военного самолёта Су-34 в Ейске погибли 14 человек, сообщает 18 октября телеграм-канал Mash со ссылкой на собственную информацию.
Цитата из видeo: «ЧП в Ейске». 17.10.2022
Пожар после падения Су-34 в Ейске
По данным канала, спасатели нашли под завалами тело мужчины. Уточняется, что личность погибшего пока установить не удалось. Пока официального подтверждения этих данных нет.
Ранее сообщалось о 13 жертвах крушения Су-34.
Напомним, в Ейском районе Краснодарского края объявили траур.