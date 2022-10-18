Ейск, Краснодарский край, 18 октября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В результате крушения военного самолёта Су-34 в Ейске погибли 14 человек, сообщает 18 октября телеграм-канал Mash со ссылкой на собственную информацию.

Цитата из видeo: «ЧП в Ейске». 17.10.2022 Пожар после падения Су-34 в Ейске

По данным канала, спасатели нашли под завалами тело мужчины. Уточняется, что личность погибшего пока установить не удалось. Пока официального подтверждения этих данных нет.

Ранее сообщалось о 13 жертвах крушения Су-34.

Напомним, в Ейском районе Краснодарского края объявили траур.