Москва, , 15:26 — REGNUM В США политика по-прежнему довлеет над экономикой, а в последней пока не наблюдается признаков нормализации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финуниверситета при правительстве РФ Андрей Гусев. Так он прокомментировал слова председателя Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилии Роуз о том, что в экономике США появляются признаки нормализации ситуации.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Заявлениям Роуз верить не стоит, как и словам многих других представителей американского истеблишмента за последние 14 лет, — сказал Гусев. — Политика сильно довлеет над экономикой, и явных признаков нормализации в экономике США сейчас не наблюдается. Самочувствие американской экономики в 2023 году определяют как существенные плюсы, так и значительные риски. К плюсам можно отнести бегство капитала из Европы в США на фоне роста индекса доллара, развитие производства внутри страны, ожидаемое в 2023 году значительное перемещение материальных активов в США из Европы, резкое снижение ставок, которое в будущем может обеспечить заметные конкурентные преимущества американской продукции. При этом США не собираются снимать ограничения с Ирана, хотели бы «подружиться» с Венесуэлой (но им отказали), и кроме того, ухудшаются отношения с Саудовской Аравией».

По его словам, среди основных рисков можно выделить все еще высокий уровень инфляции (8,5%) прежде всего из-за невозможности сбить цены на нефть, а также рост масштабов политических разногласий в стране накануне промежуточных выборов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, цены в ключевых отраслях экономики США всё еще остаются высокими.

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