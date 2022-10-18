* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 15:26 — REGNUM Одновременно с сообщениями об аресте талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) десятков жителей афганской провинции Панджшер руководство движения назначило комиссию из шести человек для проверки дел этих заключённых.

Афганские талибы (организация. деятельность которой запрещена в РФ) 8am. af

Государственное информационное агентство «Бахтар», подконтрольное талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщило, что согласно приказу премьер-министра правительства радикалов Мохаммада Хасана Ахунда, эта комиссия обязана рассмотреть все дела задержанных.

Комиссию из шести человек возглавляет Мохаммад Надим, губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле.

В то же время некоторые публичные источники в Панджшере сообщают, что, несмотря на затихание войны в последние недели, боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают арестовывать людей.

Житель уезда Руха, отказавшийся назвать своё имя из соображений безопасности, отправил сообщение «Голосу Америки» (СМИ, признанное иноагентом в РФ), в котором говорится, что за прошедшую неделю талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали и даже «замучили» десятки людей, в том числе пожилых.

«В последние дни их число [талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)] здесь сильно увеличилось. За последние четыре дня было арестовано и заключено в тюрьму 70 человек из местностей Шаст, Кабзан, Бахшихейль и Бадархейль. Все арестованные являются местными жителями», — уточнил собеседник.

Он утверждает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовывали жителей этого района по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления Афганистана, однако некоторых из них отпустили после нескольких часов задержания и пыток.

Фахим (псевдоним), один из жителей уезда Абшар, сообщил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали более 100 жителей этого уезда после нападения на один из их блокпостов. Он утверждает, что после этого инцидента силы радикалов арестовали всех мужчин в кишлаках Джир Али, Баба Али и Санги Хан этого уезда и увезли их в административный центр провинции.

«Голос Америки» (СМИ, признанное в России иноагентом) не смог независимо подтвердить эти утверждения.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не высказывали своего мнения по этому поводу, а пресс-секретарь губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере также отказался говорить о заявлениях об арестах и ​​пытках жителей этой провинции.

Ранее Фронт сопротивления заявлял, что в настоящее время более пяти тысяч жителей Панджшера находятся в тюрьмах талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), где их «пытают и избивают».

Недавно талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что их лидер Хайбатулла Ахундзада на встрече с руководителями разведывательного управления потребовал не арестовывать и не сажать людей «без веских оснований».

Забихулла Муджахид, официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил на прошлой неделе, что во время этой встречи мулла Хайбатулла подчеркнул, что людей нельзя арестовывать и задерживать на основании «подозрений».

Между тем, Миссия Организации Объединённых Наций по содействию Афганистану (UNAMA) заявила, что в связи с обеспокоенностью по поводу отсутствия безопасности и обвинений в нарушениях прав человека политические и правозащитные группы этого офиса ООН посетили Панджшер.

UNAMA добавила, что «подотчётность и защита прав всех афганцев являются ключевыми моментами для достижения мира. МООНСА продолжит мониторинг в этом отношении».

Когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восстановили контроль над Афганистаном, в Панджшере был сформирован Фронт сопротивления. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силы фронта воюют друг с другом с августа 2021 года и всегда сообщают о нанесении потерь противнику.