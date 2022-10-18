Санкт-Петербург, 18 октября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали бывшего бойца ММА (смешанные единоборства) по делу о краже 2 млн рублей со счетов спортивного клуба, сообщили 18 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Задержан экс-боец ММА Денис Комкин

Уголовное дело было возбуждено 6 октября 2022 года полицией Московского района Петербурга, на следующий день после того как стало известно, что с лицевого счета спортивного клуба кто-то похитил 1 814 830 рублей.

Днем 17 октября в кафе, расположенном в доме 160 по Ленинскому проспекту, был задержан 39-летний мужчина. Группа сотрудников правоохранительных органов скрутила его между столов заведения.

«По месту проживания задержанного проведен обыск, в результате которого изъято: 112 банковских карт и шесть мобильных телефонов. По данным полиции, подозреваемый причастен к противоправной деятельности, связанной с незаконным обналичиванием денежных средств», — рассказали в ведомстве, уточнив, что подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Как рассказал ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, задержан боец ММА в тяжелой весовой категории, мастер спорта по дзюдо, боевому самбо, чемпион Северо-Запада по боям без правил Денис Комкин, известный по прозвищу «Сибирский медведь». На его счету 13 побед и 17 поражений. В 2016 году после череды поражений он объявил о перерыве в своей спортивной карьере.