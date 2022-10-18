Москва, , 15:24 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении кредитных каникул субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), где единственным владельцем является мобилизованный гражданин, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Право будет предоставляться заемщику, который является обществом с ограниченной ответственностью (ООО) или субъектом малого и среднего предпринимательства. Его значение выручки за 2021 год или за первое полугодие 2022 года для лиц, зарегистрированных в этом году, согласно данным бухгалтерской отчетности не должно быть равно нулю. Также устанавливается, что после 21 сентября в единый государственный реестр юридических лиц не должны вноситься изменения о таком лице — единственном участнике ООО.

Льготный период определяется как срок мобилизации указанного лица, увеличенный на 30 дней, и продлевается на период нахождения заемщика на лечении в больницах и госпиталях.

Также срок кредитных каникул может быть продлен в случае признания заемщика безвестно отсутствующим на период до отмены решения суда о признании указанного лица безвестно отсутствующим либо до объявления указанного лица судом умершим.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, на сегодняшний день примерно 35% от зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства — организации с единственным владельцем-мужчиной в возрасте 18-60 лет, который одновременно выполняет функции единоличного исполнительного органа.

«Если им не помочь, деятельность десятков, если не сотен тысяч предприятий будет просто заблокирована», — пояснил он.

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