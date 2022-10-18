В Херсоне заработал протезно-реабилитационный центр
Херсон, 18 октября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Государственное бюджетное учреждение «Херсонский протезно-реабилитационный центр» открылось в Херсоне на базе филиала Одесского протезно-ортопедического предприятия. Об этом сообщили 18 октября в пресс-службе администрации Херсонской области.
Центр создан региональным министерством труда и социальной политики Херсонской области. Здесь на средства федерального бюджета планируется запуск завода по производству протезов, собственно протезирование будет осуществляться бесплатно.
Как сообщила на открытии центра министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова, работавшие ранее филиалы протезно-ортопедических предприятий работу не развивали, а приобретать протезы нуждающиеся могли только за деньги.
Новое предприятие будет работать на российском оборудовании, кроме протезов тут планируют выпускать и ортопедическую обувь. Обучать сотрудников будут специалисты в сфере протезирования из других регионов РФ. Жители, которые нуждаются в протезно-ортопедических изделиях и средствах реабилитации, согутобращаться в Херсонский протезно-реабилитационный центр по адресу: ул. Михайловича, д. 25. Заявки будут выполняться в течение 15-20 дней.