Херсон, 18 октября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Государственное бюджетное учреждение «Херсонский протезно-реабилитационный центр» открылось в Херсоне на базе филиала Одесского протезно-ортопедического предприятия. Об этом сообщили 18 октября в пресс-службе администрации Херсонской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Центр создан региональным министерством труда и социальной политики Херсонской области. Здесь на средства федерального бюджета планируется запуск завода по производству протезов, собственно протезирование будет осуществляться бесплатно.

Как сообщила на открытии центра министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова, работавшие ранее филиалы протезно-ортопедических предприятий работу не развивали, а приобретать протезы нуждающиеся могли только за деньги.

«Теперь же все, что будет производиться в Центре и на заводе для нуждающихся в протезировании, будет абсолютно бесплатно. Говорить о необходимости данного предприятия на территории области в связи с проведением СВО не приходится. Много мирных жителей и военных пострадали в результате боев, получив минно-взрывные раны. Они остро нуждаются в протезировании уже сегодня», — отметила Алла Бархатнова.

Новое предприятие будет работать на российском оборудовании, кроме протезов тут планируют выпускать и ортопедическую обувь. Обучать сотрудников будут специалисты в сфере протезирования из других регионов РФ. Жители, которые нуждаются в протезно-ортопедических изделиях и средствах реабилитации, согутобращаться в Херсонский протезно-реабилитационный центр по адресу: ул. Михайловича, д. 25. Заявки будут выполняться в течение 15-20 дней.