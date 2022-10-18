Берн, 18 октября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Возможность введения санкций против Ирана вслед за Европейским союзом рассматривают власти Швейцарии в связи со смертью Махсы Амини, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Федеральный департамент экономики, образования и исследований отметил, что ЕС распространил санкции еще на 11 человек и четыре организации в связи со смертью Амини и реакцией на демонстрации.

«Департамент в настоящее время рассматривает дальнейшие шаги», — говорится в заявлении департаменте.

Никаких сроков до того, как Швейцария примет свое решение, не было указано. В ведомстве подчеркнули, что изучат санкции ЕС. Решение может быть принято либо министром экономики Ги Пармленом единолично, либо вместе с кабинетом министров Швейцарии.

Ряд глав МИД стран Европейского союза 17 октября также призвали к новым санкциям против Ирана, если будет доказана участие Тегерана в спецоперации России на территории бывшей УССР.