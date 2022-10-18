Москва, , 15:22 — REGNUM В Совфеде напомнили Госдуме о том, что принцип открытости проведения пленарных заседаний закреплен в Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

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«Принцип открытости парламентских заседаний закреплён в части 2 ст.100 Конституции», — отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума прекратила трансляции пленарных заседаний. Совет Думы накануне принял решение об ограничении трансляции в реальном режиме времени, рассказал источник в палате парламента.

Вместе с тем в Госдуме пояснили, что Госдума остается открытой. «Все аккредитованные в Госдуме журналисты (а их почти 1000) имеют возможность следить за трансляцией в пресс-центр», — добавил собеседник агентства.

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