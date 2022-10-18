Москва, , 15:22 — REGNUM Вместо отменённого Кубка Кремля по теннису будут проведены пять турниров для разных возрастных категорий с целью просмотра молодых игроков. Об этом 18 октября заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Шамиль Тарпищев ru.m.wikipedia.org

«Поняли, что в этом году Кубок Кремля проводить нет смысла. Но мы хотим до Нового года провести пять турниров по разным возрастным группам», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Он отметил, что соревнования пройдут в разных городах, среди которых будут Москва, Рязань и Казань.

По словам Тарпищева, турнир будет организован для просмотра молодых теннисистов.

Напомним, Кубок Кремля был запланирован на 16–23 октября в Москве, но 6 октября было объявлено о его отмене. В марте Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) исключили турнир, который проводился с 1990 года, из своих календарей.

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