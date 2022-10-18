Париж, 18 октября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. По данным министерства внутренних дел Франции, 276 несовершеннолетних французских граждан подверглись сексуальной эксплуатации в 2021 году, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Эта цифра увеличилась в более чем три раза (+225%) по сравнению с 2016 годом.

Столкнувшись с масштабами этого явления, было проведено несколько исследований и рабочих групп для реализации плана действий национальной кампании против детской проституции. Исследования показывают, что несовершеннолетние часто страдают от семейных, школьных или психологических трудностей.

Действительно, в 2021 году службы безопасности зафиксировали 1810 жертв торговли людьми. В крупных городах более половины преступлений связаны с сутенерством, а в сельских муниципалитетах 52% связаны с трудовой эксплуатацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в нескольких городах Франции начались демонстрации на фоне общенациональной забастовки.