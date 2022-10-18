Москва, , 15:21 — REGNUM В России доля безналичных расчетов продолжит расти по мере увеличения количества устройств, принимающих такие платежи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» ФФБ РАНХиГС Юрий Юденков. Так он прокомментировал информацию о том, что 80% жителей РФ редко используют наличные или вообще не используют их.

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«К трудностям и рискам распространения бесконтактных платежей можно отнести технологическую сложность производства необходимого количества устройств с высокой степенью защиты, — сказал Юденков. — Вместе с тем обслуживание наличных очень дорого: их необходимо раздавать, хранить, перевозить, уничтожать изношенные купюры. Поэтому доля безналичных расчетов продолжит расти по мере увеличения количества устройств, принимающих бесконтактные платежи».

В свою очередь, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что преимущества бесконтактной оплаты пока все-таки преобладают над недостатками, и поэтому популярность такого способа расчетов снижаться не будет.

«Тем более что безопасность такого способа расчетов увеличивается, даже если гаджет будет потерян. Для получения доступа к деньгам злоумышлением необходимо разблокировать гаджет, взломать приложение. Не стоит опасаться и массового перехода на наличные, так как домохозяйства обналичивают ранее сформированные накопления, а не меняют шаблон текущего, каждодневного поведения», — сказала Лебединская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов заявил, что главным фактором, который будет влиять в России на снижение или рост числа граждан, использующих наличное обращение при покупках, является «теневая» экономика.

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