Москва, 18 октября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Позиции Китая на мировом рынке автомобилей крепнут год от года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил старший преподаватель кафедры Международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов. Так он прокомментировал данные о том, что экспорт автомобилей из Китая вырос на 55,5% в годовом исчислении.

Kirill Borisenko Электромобиль

«Позиции Китая на мировом авторынке крепнут год от года. Особенно впечатляет, как усиливаются его позиции в секторе электромобилей. Стремление большинства стран достичь углеродной нейтральности к 2050–2060 году приводит к постоянному росту числа электрокаров и коммерческих электрических автомобилей. Так, по данным Electric Vehicle Outlook 2022, Китай лидирует в этом сегменте, и к 2025 году 80% всех электроавтомобилей будет приходиться на него, — сказал Иванов. — В связи с постепенным переходом на электроавтомобили конкуренция на мировом авторынке усиливается, и Китай всё больше начинает конкурировать с традиционными лидерами, тесня их».

Иванов обратил внимание на то, что, по данным Comtarde, основные объемы экспорта автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в 2021 году Китай осуществлял в Чили, Саудовскую Аравию, Россию, США, Мексику, Египет.

«Что касается электроавтомобилей, то основные поставки Китай осуществляет в Бельгию, Великобританию, Германию, Словению, Австралию. У Китая есть все шансы значительно расширить список покупателей автомобилей и нарастить экспорт. Однако это расширение ограничивается в первую очередь нестабильной экономической ситуацией в мировой экономике, — уточнил Иванов. — В странах растёт инфляция, последствия пандемии всё ещё сказываются на восстановлении экономик, происходит ужесточение денежно-кредитной политики стран. Мировая экономика постепенно приближается к рецессии. Всё это будет негативно сказываться на мировом рынке автомобилей и на позициях Китая и его конкурентов на нём».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, компания BYD, являющаяся ведущим китайским производителем электромобилей, по итогам первых трёх кварталов 2022 года ожидает получения чистой прибыли в размере от 9,1 млрд юаней (1,28 млрд долларов) до 9,5 млрд юаней (1,3 млрд долларов).