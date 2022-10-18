Тюмень, , 15:20 — REGNUM В Тюмени подписана дорожная карта сотрудничества правительства региона и президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Россия - страна возможностей Александр Полегенько, ИА REGNUM

«Единый региональный центр компетенций будет работать со всеми вузами Тюменской области, а впоследствии, и со школами. Студенты получат цифровое портфолио, доступ к стажировкам и вакансиям в местных компаниях, а работодателям будет доступна база данных о студентах и выпускниках», — отметил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Отмечается, что участниками мероприятий на базе платформы «Россия — страна возможностей» за всё время стали более 150 тысяч жителей Тюменской области. В число финалистов различных конкурсов, проектов и олимпиад вошли свыше 1500 тюменцев, победителями стали более 700.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

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