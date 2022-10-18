Душанбе, , 15:26 — REGNUM Взаимодействие с контртеррористическими структурами ООН удовлетворяет Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом генеральный секретарь организации Станислав Зась заявил 18 октября на конференции в Душанбе.

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В своём выступлении он отметил, что в ОДКБ удовлетворены развитием взаимодействия на данном направлении с контртеррористическим управлением ООН, контртеррористическим центром ООН и центром ООН по превентивной дипломатии для стран Туркестана.

По словам Зася, в ОДКБ видят потенциал развития сотрудничества с Региональной антитеррористической структурой ШОС, Антитеррористическим центром государств-участников СНГ и Советом командующих Пограничными войсками в целях коллективного противодействия угрозам терроризма в Туркестане.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в столице Таджикистана начала работу конференция высокого уровня «Международное и региональное сотрудничество в области безопасности границ и управления в целях противодействия терроризму и предотвращения передвижения террористов».

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