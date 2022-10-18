Киев, 18 октября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. С 10 октября 30% электростанций на захваченной террористическим режимом Киева территории б. УССР разрушены в результате взрывов. Об этом 18 октября написал Владимир Зеленский на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

По словам главы киевского нацистского режима, в результате этого на оккупированной боевиками ВСУ территории б. УССР наблюдаются массовые отключения электроэнергии. При этом он также пригрозил России, что не станет вести с ней переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее законодательный орган киевского террористического режима принял решение признать временно оккупированной Россией территорией «Чеченскую Республику Ичкерия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).