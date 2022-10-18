Балашовский район, Саратовская область, , 16:00 — REGNUM В Балашовском районе Саратовской области предприятия, общественные организации, неравнодушные жители закупили для мобилизованных бойцов необходимые предметы, которые не входят в обязательный пакет обеспечения военнослужащих. Об этом 18 октября сообщил глава муниципального района Павел Петраков.

В Саратовской области комплектуют вещмешки для мобилизованных T. me/balashovglava

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Сотрудниками балашовских швейных цехов изготовлены камуфляжные вещмешки. Волонтеры укомплектовали их ковриками, резиновыми сапогами, термобельем, дождевиком, изолентой, фонариками, комплектом батареек, полотенцами, термосом, носками и аптечкой. также положили сгущенное молоко, мясные и рыбные консервы, печенье, кофе и чай.

По словам Петракова, такие вещмешки ранее уже направляли военнослужащим. Новая партия будет отправлена в ближайшее время.

Напомним, единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей введена для мобилизованных жителей Саратовской области.

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