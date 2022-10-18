Гаага, Нидерланды, , 15:18 — REGNUM В среду 19 октября в Гааге министерство иностранных дел Нидерландов проведет конференцию по вопросам восстановления б. УССР, как сообщает портал EURACTIV.

Гаага (сс) zoetnet

Министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Лисье Схрейнемахер пригласила к участию в конференции компании, общественные организации и государственные органы.

Цель конференции — собрать вместе тех, кто уже участвует или хотел бы участвовать в восстановлении б. УССР, чтобы подготовить ее к «послевоенному» периоду, заявили власти.

«Есть большая потребность в финансовой помощи, знаниях и опыте», — отмечается в заявлении властей.

Среди тем, которые будут обсуждаться на конференции, роль бизнеса и создание платформ государственно-частного партнерства в сельском хозяйстве, водоснабжении и здравоохранении, а также помощь жителям б. УССР в подготовке к зиме.

Правительство Нидерландов также намеревается помочь киевскому режиму стать сильнее и устойчивее, чем раньше, а также защитить культурное наследие б. УССР.

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