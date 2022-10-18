Кызыл, , 15:15 — REGNUM В Туве перевозчики на нерентабельных направлениях получат финансовую поддержку из республиканского бюджета. Соответствующий указ подписал глава республики Владислав Ховалыг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Маршрутки в Кызыле Правительство Тувы

Субсидиями поддержат маршруты между Кызылом и его пригородами, на которых выручка перевозчиков не покрывает расходов. В частности, это направления в сторону дачи «Дар» (Серебрянка), Сукпак, левобережные дачи, Вавилинский затон и Спутник.

«Расчеты региональной службы по тарифам показали, что убыток на маршруте Кызыл — дачи «Дар» (Серебрянка) составляет 11,6 рубля с 1 километра пробега. На перевозках в Сукпак теряется до 7,8 рубля на каждый километр, на левобережные дачи — 5,14 рубля», — отметили в правительстве.

На поддержку работающих в этом направлении маршрутов, по расчётом миндортранса республики, потребуется около 25,5 млн рублей в год. Утверждённый главой документ при этом позволит требовать от перевозчиков соблюдения графика движения, времени работы на линии и так далее.

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