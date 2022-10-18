* запрещённая в России организация

Кабул, , 15:15 — REGNUM После смертоносного нападения на образовательный центр «Кадж» на западе Кабула мир стал свидетелем массовых протестов афганских граждан, начавшихся на улицах столицы Афганистана и распространившихся в самые дальние уголки мира.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Tasnimnews.com

Однако, по мнению информационного агентства «Шафакна», реакция талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на эти протесты началась с репрессий и продолжилась до конфронтации в социальных сетях.

Напомним, в результате нападения на учебный центр «Кадж», которое произошло 30 сентября, 56 человек погибли и 115 получили ранения. Большинство жертв этого нападения были ученицами-хазарейками, которые сдавали пробные тесты. Теракт стал одним из самых смертоносных в серии целенаправленных нападений на хазарейцев-шиитов в Афганистане, число которых в последние годы беспрецедентно возросло.

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Атаки, совершаемые раз за разом хазарейцев при правлении «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нацелены, в основном, на образовательные центры и учащуюся молодёжь. Эти нападения привели к массовым социальным протестам с требованием положить конец «геноциду хазарейцев» в Афганистане.

Подавление протестов на улицах Кабула

Нападение на образовательный центр «Кадж» было широко осуждено во всём мире. Политики, международные организации, гражданские группы и активисты в разных уголках мира осудили это нападение и назвали его «геноцидом» хазарейцев.

Но движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никакой реакции на это нападение не проявило, за исключением того, что объявило об этом в первые часы нападения, и не проявило никакого ответственного отношения к нападению на учащихся этой этно-религиозной группы.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), помимо своего безответственного поведения и бездействия в ответ на требования людей принять меры, ровно на следующий день после нападения разогнали протестующих на улицах Кабула стрельбой в воздух и ударами прикладов.

Демонстрации в Кабуле начали женщины, которые призвали положить конец целенаправленным убийствам хазарейцев, скандируя лозунг «Остановите геноцид хазарейцев». Эти женщины сочли убийство учениц «ужасающим преступлением» и «ярким примером геноцида» и обвинили талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в причастности к таким нападениям.

Однако боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) окружили протестующих женщин и сорвали их демонстрации выстрелами в воздух и избиениями.

В последующие дни протесты перекинулись на другие провинции Афганистана и снова на улицы вышли женщины и студентки с требованиями остановить «геноцид хазарейцев».

Протесты женщин и девушек в этих провинциях также были встречены репрессиями и насилием со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Появились сообщения, что «Красный отряд», элитное подразделение радикалов, специализирующееся на диверсионных и террористических атаках, включая теракты смертников, был направлен для подавления демонстраций студенток в провинции Балх.

Международная организация «Хьюман Райтс Вотч» и Организация Объединенных Наций осудили жестокое обращение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с протестующими женщинами и сочли это признаком страха радикалов перед голосами женщин.

В последующие дни протесты против вышли за пределы Афганистана и охватили более 100 городов мира, а протестующие в разных странах потребовали признать и остановить «геноцид хазарейцев».

Конфликт в социальных сетях

Твиттер edar

Наряду с уличными протестами афганские граждане также начали кампанию в «Твиттере», которая собрала более 11 млн просмотров. Граждане Афганистана запустили хештег #StopHazarGenocide и начали протесты против нападения на этот образовательный центр и «геноцида хазарейцев».

Этот хештег постепенно привлёк внимание видных деятелей мира, и его использовали известные писатели, такие как Пауло Коэльо, Элиф Шафак, члены австралийского парламента и лауреаты Нобелевской премии мира.

Популярность этого хештега напугала талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и движение использовало свои «кибервойска», чтобы попытаться противостоять хештегу «Остановите геноцид хазарейцев».

Кибервойска талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запустила хештег «Единый Афганистан» и попытались показать Афганистан как безопасную, процветающую страну, чей народ един.

Но хештег встретил массовый отклик афганских граждан и вскоре потерпел неудачу. Пользователи Сети заявили талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что Афганистан нельзя объединить одним лишь хештегом, единство страны наступит тогда, когда будут соблюдаться политические, религиозные и гражданские права и свободы всех и участие всех групп во власти будет обеспечено в равной степени.

После нападения на образовательный центр «Кадж» поведение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перед лицом социальных протестов показало, что группировка крайне боится таких протестных выступлений и пытается всеми возможными способами минимизировать их влияние.

Боязнь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привела к тому, что эти протесты привлекли к себе внимание ещё большего количества людей из разных этнических и социальных групп и показали, что идеология радикалов сейчас ненавидима афганским народом больше, чем когда-либо, и перестала приниматься.