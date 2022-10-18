Москва, , 15:14 — REGNUM Заседание Совета безопасности России пройдёт 19 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мероприятие проведёт президент России Владимир Путин, обсуждение состоится в режиме видеоконференции.

«Планируется рассмотреть вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности», — рассказали в пресс-службе.

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступит с докладом на заседании Совбеза, говорится в информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о проведении очередного заседании Совета безопасности России.