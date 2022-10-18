Путин проведёт 19 октября заседание Совбеза России
Москва, 18 октября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Заседание Совета безопасности России пройдёт 19 октября, сообщает пресс-служба Кремля.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
Мероприятие проведёт президент России Владимир Путин, обсуждение состоится в режиме видеоконференции.
«Планируется рассмотреть вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности», — рассказали в пресс-службе.
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступит с докладом на заседании Совбеза, говорится в информации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о проведении очередного заседания Совета безопасности России.