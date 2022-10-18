Ереван, 18 октября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян готов вести переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и надеется на их результативность. Об этом Мирзоян 18 октября сообщил на брифинге.

Caroluscoppola Арарат Мирзоян

Он прокомментировал заявление Чавушоглу о готовности провести встречу с армянской стороной. Глава армянского МИД напомнил, что встречался с ним в Анталье.

«Мы заинтересованы в том, чтобы этот диалог увенчался успехом. Я не против любой встречи, которая может помочь этому», — сказал Мирзоян.

Глава армянской дипломатии заявил, что выступает за открытие границ с Турцией.

Как сообщало ИА REGNUM, Армения и Турция имеют общую границу, но дипломатических отношений между странами нет. Передвижение между странами закрыто с 1993 года по инициативе Анкары после победы Армении в Нагорном Карабахе.